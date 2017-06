Agenda do investidor de 8 de junho

Hoje, quinta-feira, dia 8 de junho, ocorre a audição do Secretário de Estado de Emprego sobre a situação dos trabalhadores da PT/MEO, às 10 horas, na Comissão da Comissão de Trabalho e Segurança Social.

Às 17h30 ocorre a audição sobre violência no Desporto: Federação Portuguesa de Futebol; Sindicato dos Jornalistas; Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol; Comité Olímpico de Portugal na Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.

Inicia-se hoje a Wired Business Conference, em Nova Iorque.

A Eurostat apresenta dados do produto interno bruto da zona euro no primeiro trimestre do ano.

O INE divulga o Índice de Custos de Construção de Habitação Nova e o Índice de Preços de Manutenção e Reparação Regular da Habitação. Ainda o INE publica o Índice Sintético de Desenvolvimento Regional.

A Administração de Informação de Energia apresenta dados dos stocks de crude nos EUA.

O Banco de Portugal organiza o seminário sobre “O Impacto do Brexit o Investimento e Produção Estrangeiros”.

Hoje há também a eleição do Presidente para o Conselho de Fiscalização do Sistema de Informações da República Portuguesa (CFSIRP)