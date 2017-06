Agenda do investidor de 7 de junho

Hoje, pelas 10h00 vai ter lugar a audição do Secretário de Estado de Emprego sobre a situação dos trabalhadores da PT/MEO na Comissão da Comissão de Trabalho e Segurança Social.

O Eurostat vai hoje apresentar dados do produto interno bruto da zona euro no primeiro trimestre do ano

O INE divulga Índice de Custos de Construção de Habitação Nova e Índice de Preços de Manutenção e Reparação Regular da Habitação. É também publicado o Índice Sintético de Desenvolvimento Regional