Agenda do investidor de 6 de junho

Dos esclarecimentos de António Mexia à segunda comissão de inquérito parlamentar sobre a Caixa Geral de Depósitos, conheça os principais acontecimentos do dia do ponto de vista do investidor.

O dia inicia-se às 9h30 com a conferência de imprensa onde estará presente, além do número um da elétrica, António Mexia, o restante conselho de administração. As explicações da direção da EDP surgem na sequência de o Ministério Público ter constituído arguido António Mexia, por suspeitas de corrupção. A infomação f0i avançada pela assessoria da empresa esta segunda-feira. Pelas 10h00, inicia-se a audição de Rodrigo Costa, Presidente do Conselho de Administração da REN na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Pelas 15h00, inicia-se a audição a Ricardo Mourinho Félix, secretário de Estado Adjunto e das Finanças no âmbito da segunda comissão de inquérito parlamentar sobre a Caixa Geral de Depósitos. Continuar a ler