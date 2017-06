Ageas Portugal com lucros de 25,2 milhões no trimestre

A Ageas Portugal, que inclui a Ocidental Seguros e Pensões, Médis, Ageas Seguros, Direct – Seguro Direto, registou no primeiro trimestre 25,2 milhões de euros de lucros, dos quais 17,8 milhões no ramos vida, e 7,4 milhões de euros no ramo não vida. Ao nível das receitas somaram 553,1 milhões de euros, das quais 378,2 milhões no ramos vida, em não vida as receitas foram de 174,8 milhões de euros. A margem operacional fixou-se em 38 milhões de euros, dos quais 26,1 milhões no ramo vida.

O rácio combinado do ramo não vida fixou-se em 88,5%. Este é o indicador usado na análise do resultado operacional das seguradoras, que é calculado como sendo a soma do índice de sinistralidae com o índice de despesas. Sempre que o índice combinado for inferior a 100 isto significa que a seguradora conseguiu obter lucro operacional.

Em termos de rácios de solvência (a solvência é um fator determinante na avaliação da solidez), a ex- Axa (Ageas Seguros) foi de 120,7%; a Ocidental foi de 226,5%; e da Médis de 247,3%. No lado vida a Mbcp Ageas teve um rácio de acordo com as regras da solvência II, de 294,9% e a Ageas Vida de 155,3%.