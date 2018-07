Aga Khan. Quem é o príncipe que traz 45 mil pessoas a Portugal?

É um dos homens mais ricos e influentes do mundo. Em 2012, a revista Forbes colocava a sua fortuna em cerca de 700 milhões de dólares. Ao mesmo tempo, é o líder espiritual de uma das maiores comunidades muçulmanas do mundo. Aga Khan tornou-se no Imam (líder espiritual) dos Muçulmanos em Julho de 1957, aos 20 anos de idade, sucedendo ao seu avô, Sir Sultan Mahomed Shah Aga Khan.

Filho do Príncipe Aly Khan e da Princesa Tajuddaulah Aly Khan, nasceu no dia 13 de Dezembro de 1936, em Genebra. Passou a sua primeira infância em Nairobi, Quénia e posteriormente frequentou a Le Rosey School na Suíça, durante nove anos. Formou-se na Universidade Harvard, em 1959, com uma licenciatura em História Islâmica.

Tem quatro filhos de dois casamentos. Em 1969 casou com a modelo Sally Chrichton e nasceram três filhos: Zahra, Rahim e Hussain. Os três trabalham na Rede Aga Khan para o Desenvolvimento em cargos de relevo, desde a direção do departamento social ao sector ambiental, passando pela gestão do Fundo para o Desenvolvimento Económico.