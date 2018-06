AG do Sporting: Jaime Marta Soares anuncia eleições para 8 de setembro

O segundo ponto, que estará no centro de todas as decisões, passa por deliberar nos termos dos artigos 40º nº 1 e 2, e 43º nº 1, alínea b) dos estatutos: a revogação coletiva, com justa causa do mandato dos sete membros que pertencem ao conselho diretivo, que se encontra atualmente suspenso de funções.

“Espero que decorra com civismo e que seja uma votação em massa e contundente. É preciso um Sporting forte e fiável, todos esperamos. É necessário votar num novo modelo”, afirmou à entrada Álvaro Sobrinho, presidente da Holdimo, o segundo maior acionista do Sporting.

Com uma Comissão de Gestão a gerir atualmente o clube, poderão resultar três cenários: o primeiro é Bruno de Carvalho e a restante direção não serem destituídos e nesse caso, o presidente atualmente suspenso já disse que marcará automaticamente eleições para a Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal.

No segundo cenário, Bruno de Carvalho mantém-se na presidência, mas a Comissão de Fiscalização, que suspendeu a atual direção, pode colocar um novo processo disciplinar, de modo a evitar que este se mantenha em funções.

O último cenário é, obviamente, a destituiçao da direção e aí, Jaime Marta Soares convocará eleições antecipadas para todos os órgãos sociais, cuja data é já conhecida. Tudo irá depender dos votos dos sócios e das percentagens dos resultados.

Se existir uma vitória clara para um dos lados, talvez o clube possa voltar a ter alguma paz, mas se as diferenças forem mínimas, prevê-se que o Sporting CP fique ainda mais fragmentado, um cenário pouco desejado entre os sócios e adeptos do clube. De qualquer forma, esta é sem dúvida uma das assembleias gerais mais importantes da história recente do clube de Alvalade, se não mesmo desde a sua fundação, por tudo aquilo que já foi dito e feito, quer do lado de Jaime Marta Soares, quer da parte de Bruno de Carvalho.