África e Europa analisam futuras parcerias institucionais e empresariais

Realizado pela primeira vez em Portugal, o EurAfrican Forum junta, na próxima terça-feira, em Cascais líderes africanos e europeus, decisores empresariais e institucionais, influenciadores, empresários e políticos com o propósito de analisar e debater políticas de aproximação entre a África e a Europa, agilizando mecanismos de colaboração e criando novas sinergias entre os dois continentes.

Marcada para o centro de congressos de Cascais, a partir das 8 horas, esta conferência decorre sob o alto patrocínio do Presidente da República e do Governo e tem como responsáveis José Manuel Durão Barroso, Chairman do EurAfrican Forum, que intervém pelas 17 horas, e Filipe de Botton, presidente da direcção do Conselho da Diáspora Portuguesa cuja preleção está agendada para as 8h45.

Em análise vão estar temas como as alterações climáticas, os desafios demográficos à globalização e à revolução tecnológica, determinantes para o futuro de África e da Europa. O objetivo é que empresários, influenciadores e empreendedores possam “explorar as potencialidades dos dois blocos geográficos, tendo em vista um desenvolvimento sustentável e que vise a melhoria objetiva da qualidade de vida dos povos”.