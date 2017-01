Aforradores aceleram desinvestimento em certificados de Aforro

O investimento dos particulares em certificados de Aforro foi, pelo segundo mês consecutivo, negativo. O ritmo de crescimento que se verificava no valor acumulado desde o início de 2013 já tinha sido interrompido em novembro, e o mesmo voltou a verificar-se no mês passado (-0,2%), informa o Público.

Em termos anuais, o valor global dos certificados de Aforro subiu apenas 129 milhões euros até dezembro do ano passado, o que equivale a 1%. No entanto, tendo em conta que o montante da capitalização foi de 126 milhões, isso quer dizer que o crescimento foi residual, no valor de três milhões de euros.

A constante descida da taxa de juro da série D, a única que aceita novas subscrições, e a concorrência de outras ofertas do Estado, são as principais razões que explicam o afastamento dos portugueses face ao histórico produto. Penalizada pela evolução da Euribor a três meses, a taxa de remuneração dos certificados de Aforro terminou o ano em 0,685% brutos.

Já a subscrição de certificados do Tesouro aumentou 42%, o equivalente a 3355 milhões de euros. Estas dinâmicas distintas fazem com que os stocks de certificados de Aforro e do Tesouro estejam agora muito próximos: 12.922 e 11.281 milhões de euros, respetivamente, sendo expectável uma alteração de posições ao longo deste ano. A taxa de juro bem mais atrativa, que começa em 1,25% no primeiro ano e sobe até 3,25% no quinto (2,25% de taxa média), garantiu o favoritismo desta aplicação, iniciada em outubro de 2013.

Apesar da dinâmica que os certificados do Tesouro continuam a demonstrar, a grande estrela do ano passado foi o novo produto do Estado, as Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável (OTRV). Em termos líquidos, ou sejam retirando a capitalização dos juros dos certificados de Aforro, as OTRV chegaram mesmo a captar mais dinheiro do que os dois certificados juntos: 3450 milhões de euros através de três emissões, contra os 3358 milhões do Aforro e Tesouro.