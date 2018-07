Afinal, vamos ter Ronaldo na Juventus? Clube italiano joga ‘à defesa’

Com o mundo do futebol à espera da confirmação de que Cristiano Ronaldo deixa o Real Madrid e muda-se para Turim, o campeão italiano foi obrigado a emitir um comunicado no seu site oficial a explicar o que se passa com a contratação do ainda craque português do Real Madrid.

“Relativamente às notícias recentemente publicadas pela imprensa, a Juventus esclarece que, durante a campanha de transferências, o clube avalia muitas oportunidades de mercado e, se algum acordo for definido, o comunicado à imprensa será emitido em conformidade com os regulamentos.”, pode ler-se no comunicado emitido no site oficial da campeã italiana e que a edição online do jornal “Sol” reproduziu.

De acordo com a imprensa internacional, a formação transalpina oferece um contrato válido por quatro temporadas até 2022, com um ordenado anual de 30 milhões de euros, o que equivale no total a 120 milhões. De acordo com o programa de televisão espanhol “El Chiringuito”, o Real Madrid já terá aceite uma proposta de 100 milhões de euros por Cristiano Ronaldo.