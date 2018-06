Afinal, aquela frigideira da televisão é realmente boa?

É acastanhada, de cobre e (aparentemente) à prova de tudo. Além de estrelar ovos e fritar bifes aguenta pregos sem um risco e prepara-lhe uma pizza no forno. Sabe do que é que estamos a falar? Da frigideira Master Copper, o suposto todo-poderoso utensílio de cozinha. Ou então não. A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco Proteste), após testar as mais-valias apresentadas na publicidade televisiva e comparar este produto a outros concorrentes no mercado, concluiu que a Master Copper “não passa de publicidade enganosa”.

Porquê? “Juntámos no confronto duas frigideiras antiaderentes que no último teste apresentaram desempenho elevado e preço mais reduzido (uma Silampos e outra Ikea). (…) Nalgumas tarefas, a Master Copper tem pior desempenho do que as outras frigideiras antiaderentes”, assegura a associação. Segundo a entidade, que analisou a Master Copper em laboratório, a dita frigifeira que promete acabar com muitos dos seus pesados na cozinha… Nem sequer é de cobre, mas sim de alumínio com revestimento antiaderente e coloração de cobre.

Além disso, foi a única a falhar no teste normalizado de estabilidade da base quando submetida a choque térmico: “A base acabou por ficar excessivamente convexa. Ao fim de algum tempo de utilização, pode ser o suficiente para resvalar numa placa de cozinha”, refere uma nota da Deco Proteste, divulgada esta semana.

Será que conseguiu fazer a pizza no forno e derreter o copo sem colar?

Pizza – Deixámos a frigideira da Ika de fora, pois não é indicada para usar no forno. Nem a Silampos nem a Master Copper tiveram dificuldades em cozinhar uma pizza no forno. Mas a tarefa não era, à partida, muito exigente.Copo – Só a Silampos conseguiu superar esta prova. Na Master Copper e na Ikea aderiu à superfície.

A Deco Proteste informou ainda que já apresentou queixa à Direção-Geral do Consumidor e deu conta de que, assim que obtiver resposta, comunicá-la-á aos consumidores.