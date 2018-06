Aeroportos: número de passageiros sobe 11,9% e ultrapassa 10 milhões no primeiro trimestre

O movimento de passageiros nos aeroportos protugueses cresceu 11,9% no primeiro trimestre deste ano, face a igual período de 2017, para 10,6 milhões de pessoas, segundo os dados divulgados esta segunda-feira, 25 de junho, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

O aeroporto de Lisboa concentrou 56,8% dos passageiros movimentados nos primeiros três meses do ano, com um total de 6 milhões, registando o maior crescimento entre os principais aeroportos: aumento de 15,9%, o mesmo ritmo verificado no trimestre anterior.

Os aeroportos do Porto e Faro registaram movimentos de 2,4 milhões (+12,0%) e 903 mil passageiros (sem variação face ao número do trimestre homólogo de 2017), respetivamente. Nos aeroportos das Regiões Autónomas, salienta-se o Funchal com 681,0 mil passageiros (+2,4%) e Ponta Delgada com 319,0 mil passageiros (+5,0%).