Aeroporto Sá Carneiro eleito como o segundo melhor da Europa

O aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, foi eleito pelo ACI – Airports Council International como o segundo melhor da Região Europa para aeroportos com mais de dois milhões de passageiros/ano, em ‘ae-exequo’ com o aeroporto de Malta e o aeroporto de Moscovo, Sheremetyevo.

Esta categoria foi ganha pelo aeroporto de Sochi, também na Rússia.

O galardão surge no âmbito do estudo Airport Service Quality Survey (ASQ), programa líder mundial em ‘benchmarking’ na Avaliação da Satisfação dos Passageiros – 2017 Airport Service Quality (ASQ) Awards.

“Os resultados deste estudo têm por base os questionários preenchidos pelos passageiros que, assim, transmitem a sua opinião acerca de 34 indicadores, nomeadamente dos serviços oferecidos pelos aeroportos ao nível do atendimento, tempos de espera, cortesia dos funcionários, limpeza das instalações e conforto”, destaca um comunicado da ANA, gestora do aeroporto Sá Carneiro.

O mesmo documento destaca que o aeroporto do Porto “conta com excelentes acessibilidades, ligações diretas a 72 cidades e um serviço exemplar”, tendo sido eleito em 2016 como o terceiro melhor da Europa na mesma categoria e como o melhor da Europa da categoria “por dimensão” entre 5 e 15 milhões de passageiros.

“Foi com orgulho que soubemos que uma vez mais fomos escolhidos pelos nossos passageiros como um dos melhores aeroportos da Europa. Este é o nosso 11º prémio nos últimos doze anos e é particularmente importante para nós num momento em que o número de passageiros no Aeroporto do Porto ultrapassou os 10 milhões, resultado de um crescimento de 15 por cento face a 2016”, comentou Thierry Ligonnière, Chief Operating Officer e administrador da ANA Aeroportos de Portugal, controlada pelo grupo francês Vinci.

Por seu turno, Fernando Vieira, diretor do Aeroporto do Porto, acrescenta que “estes prémios são o reconhecimento do trabalho e esforço que a equipa do aeroporto Francisco Sá Carneiro faz diariamente, e junto de todos os seus parceiros”.

“É o resultado do empenho permanente das nossas equipas e como tal é um orgulho enorme perceber que conseguimos continuar a crescer mantendo a qualidade que procuramos perseguir”, conclui o mesmo responsável.

O ACI – Airports Council International é a única associação profissional mundial de operadores de aeroportos.

O ACI Europe representa mais de 500 aeroportos de 45 países, responsáveis por mais 90% do tráfego aéreo comercial na Europa e pela movimentação de mais de 1,9 mil milhões de passageiros anualmente.