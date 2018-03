Aeroporto em Lisboa faz 40 movimentos/hora quando poderia fazer 42/46, considera CEO TAP

O presidente executivo da TAP, Antonoaldo Neves, afirmou hoje que um aeroporto com uma só pista pode chegar entre 42 a 46 movimentos por hora, recordando que a infraestrutura de Lisboa alberga apenas 40 movimentos.

“Um aeroporto com uma pista, em qualquer lugar do mundo, pode chegar de 42 a 46 movimentos por hora, o que seria muito bom. Mas isso é um processo longo e não cabe ao operador aéreo estar a definir qual a capacidade do aeroporto”, afirmou o responsável, depois da apresentação de um novo vídeo de segurança da TAP, na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL).

Respondendo aos jornalistas a propósito de críticas da Ryanair de que a TAP estaria interessada em que o aeroporto de Lisboa continuasse limitado, o CEO garantiu que a transportadora nacional “tem o maior interesse em que a capacidade do aeroporto aumente” e tem dedicado “seis horas por semana a discutir” a capacidade e como a poder aumentar.