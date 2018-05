Aeroporto de Lisboa está lotado e nem as zonas de saída escapam às filas

São longas muito longas as filas no aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, nas últimas semanas. De acordo com o “Diário de Notícias” (DN) os turistas que aterram na Portela têm sido confrontados com filas, seja na zona da alfândega, na recolha de bagagens, ou até mesmo para saírem do aeroporto.

Em declarações ao mesmo jornal a ANA – Aeroportos de Portugal, que se encontra concessionada pela empresa francesa “Vinci”, refere que “está disponível para realizar investimentos que permitam aumentar a capacidade devido a restrições do espaço”, mas sublinha que isso “não se verifica nesta situação específica”, já que se tratou de uma “situação pontual”.

Com o verão quase a chegar têm sido vários os voos a chegar do outro lado do oceano atlântico, seja do Canadá, EUA, ou Brasil e muitos os turistas que são surpreendidos com as longas filas de espera na chegada ao aeroporto lisboeta.