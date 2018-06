Aeroporto de Lisboa é o 13º mais impontual do mundo e jornal espanhol diz que é um “caos”

De acordo com dados recolhidos pela empresa de estatísticas OAG, entre 1.200 aeroportos de todo o mundo, durante o mês de maio só 12 tiveram um pior registo ao nível da pontualidade dos voos do que o Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa. O relatório da OAG indica que o Aeroporto Humberto Delgado registou 45,5% de partidas sem atrasos e 1,6% de cancelamento de voos nesse período de tempo, quedando-se na 1.188ª posição. Por outro lado operou um total de 8.795 voos, alcançando a 79ª posição mundial.

“O Aeroporto de Lisboa chama-se ‘caos’”, titula o jornal espanhol “El País”, em artigo publicado ontem. Partindo dos dados da OAG, o jornalista Javier del Barrio (correspondente do “El País” em Lisboa desde 2014) salienta que o “boom” turístico em Lisboa reavivou o debate em torno da necessidade de construir um novo aeroporto (ou melhorar e ampliar o já existente) na capital portuguesa. E descreve algumas situações de “caos” no Aeroporto Humberto Delgado, como por exemplo: “Trinta milhões de passageiros desembocam num único passeio, tão estreito que só podem sair duas pessoas de cada vez com os seus carrinhos”.

“Já todos estão de acordo em Portugal de que é necessário outro aeroporto [em Lisboa], mas com a pressa que têm – e não é a sua melhor qualidade – não estará pronto antes de 2022, segundo a previsão oficial. O local escolhido, Montijo, encontra-se do outro lado de Lisboa. Os realistas dizem que antes de 2025 não funcionará”, lamenta o correspondente do “El País” em Lisboa.