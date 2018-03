Aeroporto da Madeira soma 425,7 mil passageiros no primeiro bimestre deste ano

O Aeroporto da Madeira registou um crescimento do número de passageiros em 1,6%, para 425,7 mil, nos primeiros dois meses deste ano.

Os dados avançados pela PressTur apontam para um crescimento de 18% nas ligações com Portugal Continental, que somaram 197,5 mil passageiros, de 61,6% nas ligações com a Suíça, num total de 11,5 mil viajantes e em 80,4% nas rotas da Suécia, para 11,4 mil passageiros. As rotas para a Finlândia também cresceram 36,5%, o equivalente a 10,4 mil passageiros.

Em sentido oposto, as rotas para o Reino Unido, Alemanha e Dinamarca apresentaram quedas da ordem dos 17,7 (87 mil passageiros), 25,4%, (49,3 passageiros) e 8,4 (12,6 mil passageiros), respetivamente.