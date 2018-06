Aeroporto da Madeira e tanques de água em zonas de risco de incêndio discutidos na Assembleia da Madeira

A gestão do Aeroporto da Madeira e ainda a possibilidade de se construir tanques de armazenamento de águas pluviais em zonas de risco de incêndios são algumas das propostas previstas para serem discutidas na reunião plenária marcada para esta terça-feira na Assembleia Legislativa da Madeira.

A gestão integrada do Aeroporto da Madeira e do Porto Santo é a proposta do BE que vai ser discutida esta terça-feira na Assembleia Regional. O partido defende que em situações de inoperacionalidade do Aeroporto da Madeira deve existir uma articulação entre as infraestruturas aéreas, portuárias, e hoteleiras do Porto Santo no intuito de se encontrar uma solução que minimize os impactos causados por situações de condições climatéricas adversas.

Na ordem de trabalhos está também prevista a apreciação do projeto de resolução do PTP que sugere tanques de armazenamento de águas pluviais em zonas de risco de incêndios.