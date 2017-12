Aeroporto da Madeira atinge marco histórico dos 3 milhões de passageiros

O Aeroporto da Madeira atingiu, pela primeira vez, o marco histórico dos 3 milhões de passageiros processados num ano, anunciou esta quarta-feira a ANA – Aeroportos Portugal.

Segundo a empresa responsável pela gestão de 12 aeroportos em Portugal , o Aeroporto da Madeira registou crescimentos constantes nos últimos 4 anos, ultrapassando em 2017 o crescimento de anos anteriores e vai fechar o ano com um recorde de mais de 3 milhões de passageiros processados.

“O Aeroporto da Madeira vem-se posicionando cada vez mais como um como um aeroporto internacional, onde mais de 55% dos passageiros processados são passageiros internacionais”, refere a ANA em comunicado.

O Reino Unido e a Alemanha, continuam a ser os principais mercados emissores para o destino Madeira, mas a Polónia, a Suíça e a Dinamarca, em claro desenvolvimento, foram alavancas importantes para o crescimento verificado este ano. Em 2017, o Aeroporto da Madeira esteve ligado a 71 aeroportos, com 50 operadores.

A ANA acrescenta ainda que o reforço e reperfilamento da pista do Aeroporto da Madeira, as obras de reformulação dos pisos 2 e 3 do terminal e os investimentos constantes nas acessibilidades dentro e fora do terminal permitiram uma oferta mais completa e um melhor serviço ao passageiro e incrementaram a qualidade de serviço dos utilizadores do Aeroporto.