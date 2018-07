AEP: Segunda missão ao Azerbaijão conta com nove empresas

Em Baku, capital e centro de comércio do Azerbaijão, as nove empresas, de diversos setores de atividade, vão ter oportunidade de conhecer o mercado e desenvolver reuniões com empresas locais.

Pela primeira vez a contactar com o mercado, as empresas que integram a comitiva da AEP são a António Salgado (artigos têxteis confecionados), Ferreira Marques & Irmão – Topázio (ourivesaria e objetos de decoração), Heliroma – Plásticos (chapas, folhas, tubos e perfis de plástico), ICEL – Indústria de Cutelarias da Estremadura (cutelaria), LUSAVOUGA – Máquinas Acessórios Industriais (ferragens, ferramentas manuais e artigos para canalizações e aquecimento), SIROCO – Sociedade Industrial de Robótica e Controlo (robótica), MOCAPOR – Comércio e Indústria de Mármores), Wine Style (vinhos) e Ramirez (conservas).

Deste grupo de empresas é a primeira vez que a António Salgado, a Topázio e a SIROCO marcam presença numa missão organizada pela área Internacional da AEP.

Esta é a segunda vez que a AEP realiza uma Missão Empresarial ao Azerbaijão, um país com necessidades de industrialização e de desenvolvimento das infraestruturas, com projetos de grande dimensão em curso e com um regime fiscal favorável às empresas e uma baixa carga burocrática.

Esta missão é desenvolvida pela AEP, integrada no seu projeto “Business On the Way”, no âmbito do Portugal 2020 e Compete 2020, Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, Eixo II – Projetos conjuntos – Internacionalização.