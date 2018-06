AEP no México com seis empresas nacionais

A AEP – Associação Empresarial de Portugal está, entre hoje (dia 4) e 6 de junho, no México, naquela que é a 15ª missão empresarial organizada pela AEP neste mercado.

Durante três dias, as seis empresas que integram a missão da AEP (Construção, Artigos para Lar, Têxteis, Agroalimentar e Vinhos) vão ter oportunidade de conhecer o mercado e desenvolver reuniões com empresas locais, diz a associação liderada por Paulo Nunes de Almeida em comunicado.

As empresas que integram a comitiva portuguesa são a Diapor (discos diamantados para pedras), a Plimat (artigos plásticos), a Lumatex (têxteis para lar), a JT Barbosa Vinhos (vinhos), a Frulact (agroalimentar) e a Cidade Ébano (portas).

Esta é já a 15ª vez que a AEP realiza uma Missão Empresarial ao México. Entre 1994 e 2007, a AEP organizou oito missões, que envolveram 88 empresas de diversos setores de atividade; entre 2003 e 2007 foi a vez de outras 34 empresas, das áreas Alimentar e Bebidas, serem incluídas nas cinco missões promovidas pela AEP ao país.

“Nos últimos dez anos, de forma quase consecutiva e falhando apenas dois, as missões empresariais da AEP já levaram um total de cerca de 40 empresas a participar em várias feiras, encontros de negócios e outras iniciativas que fomentaram as relações empresariais entre os dois países”, diz o comunicado.

O México é o maior país de língua espanhola, a 5ª maior economia emergente, depois dos BRIC (Brasil, Rússia, Índia e China), e o 11º país mais populoso do mundo, com uma classe média em crescimento e jovem.

É um país que tem tratados de livre comércio com 46 países, mas a relação comercial com Portugal desenvolve-se no âmbito do Tratado de Livre Comércio entre o México e a União Europeia, permitindo que a maioria das exportações portuguesas para este país estejam isentas de taxas de direitos de importação e de outro tipo de restrições.

“Com um ambiente de negócios favorável, o México oferece uma economia aberta e estável e um mercado interno com uma dimensão considerável para as empresas portuguesas”, explica a Associação.

Esta missão é desenvolvida pela AEP, integrada no seu projeto “Business On the Way”, no âmbito do Portugal 2020 e Compete 2020, Programa Operacional da Competitividade e Internacionalização, Eixo II – Projetos conjuntos – Internacionalização.