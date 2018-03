AEP no Dubai com sete empresas da fileira da casa

Pela 15ª vez consecutiva a organizar a participação portuguesa na Index, a AEP, Associação Empresarial de Portugal, regressa ao mais importante certame de toda a região do Médio Oriente para a fileira da casa (mobiliário e mobiliário de escritórios, têxteis-lar, pavimentos, iluminação, artigos e acessórios de decoração, cerâmica, vidro, cutelaria, arquitetura e design de interiores), “para proporcionar às empresas uma abordagem aos mercados do Médio Oriente, nomeadamente do GCC – Gulf Cooperation Council – Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Bahrein, Qatar, Kuwait e Omã”, adianta a organização em comunicado.

As empresas que integram a comitiva da AEP são a B. Sousa Dias & Filhos (Têxtil-lar), a Bright-Kitchen (Cutelarias, Têxtil-lar), a CELAR – Alumínios Cesar (Louça metálica e artigos de uso doméstico), a Perpétua Pereira & Almeida (Artigos de ornamentação de faiança, porcelana e grés fino), a FERTINI (Mobiliário e decoração de interiores), a Sorema (Têxtil-lar) e a Têxteis Penedo (Têxtil-lar). Destas, duas, a FERTINI e a Perpétua Pereira & Almeida, já trabalham com contratos de agenciamento locais para os países do GCC.

A Feira Index 2018, que se realiza entre os dias 26 e 29 de março e decorre em simultâneo com a WorkSpace/Surface, tem registado elevadas taxas de crescimento. Em 2017 contou com 845 expositores, oriundos de 42 países, e com 25.415 visitantes profissionais provenientes de 108 países.