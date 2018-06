AEP leva cinco empresas portuguesas a Israel para reuniões com empresas locais

Após um interregno de cinco anos, a AEP – Associação Empresarial de Portugal chega, este sábado, 9 de junho, a Israel, um dos países mais avançados do Sudoeste da Ásia em desenvolvimento económico e industrial, anunciou a instituição liderada por Paulo Nunes de Almeida em comunicado.

Em Telavive, as cinco empresas que integram a missão da AEP (SIROCO – Sociedade Industrial de Robótica, Petasil – Comércio de Calçado, CR Moldes, Dune Bleue – Importação Exportação de Artigos Têxteis e Maçarico) vão ter reuniões com empresas locais.

A missão da AEP, que será liderada pelo Presidente, Paulo Nunes de Almeida, também contará com uma agenda de cariz mais institucional, com um programa que inclui, no dia 10 de junho, uma apresentação económica do mercado, uma reunião com a vice-diretora-geral para a área dos negócios internacionais, do Instituto de Exportação, e um almoço com o Presidente da Federação de Câmaras de Comércio de Israel, avança a Associação.

Esta missão é desenvolvida pela AEP, integrada no seu projeto &Business On the Way&, no âmbito do Portugal 2020 e Compete 2020, Programa Operacional da Competitividade e internacionalização, Eixo II – Projetos conjuntos – Internacionalização.

Segundo o comunicado, no dia 11, o Presidente da AEP e a comitiva são recebidos pelo Diretor da Divisão de Comércio Externo, da Associação de Empresários de Israel, pelo Embaixador de Portugal em Israel, pelo Presidente da Câmara de Comércio Israel-Portugal e com o responsável das Relações Externas da IATI – Indústrias Tecnologia Avançada de Israel.

Esta é a terceira missão empresarial que a AEP organiza a Israel. A primeira, em 2010, juntou sete empresas e a segunda, em 2012, seis de diversos setores de atividade.

A AEP explica que Israel apresenta um tecido empresarial bastante diversificado e muito avançado em termos tecnológicos, consequência do forte investimento no ensino, na tecnologia e na I&D. Em termos de indústria destacam-se os setores químico, farmacêutico, tecnologias de ponta e lapidação de diamantes. Do lado dos serviços, realça-se a importância do turismo.

Segundo o FMI, o Banco Mundial e a OCDE, em 2016, Israel registou o 34º maior produto interno bruto mundial, com um valor a rondar os 318 mil milhões de dólares, e o um PIB per capita de 35,179 dólares.