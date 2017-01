AEP e empresas portuguesas vão ao Dubai à procura de negócios no setor da saúde

A partir hoje, uma comitiva liderada pela AEP – Associação Empresarial de Portugal e integrada por 13 empresas vai estar presente no ‘Arab Health 2017’, que se prolonga até 2 de fevereiro.

Esta missão da AEP será a sétima participação consecutiva de empresas nacionais nesta feira teve em conta o crescimento estimado nesta área de atividade para os próximos anos nos mercados do Médio Oriente, cerca de 12% ao ano, assim como o peso do volume de negócio do sector, ou seja, cerca de xxx mil milhões de euros.

Este setor no Médio Oriente praticamente não foi atingido pela crise e conta já com 2.700 empresas, a grande maioria multinacionais, a operar.