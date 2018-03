AEP e Euronext apresentam novas formas de financiamento para as empresas

A AEP – Associação Empresarial de Portugal e a Euronext apresentam hoje, a partir das 15 horas, as novas oportunidades de financiamento a que as empresas nacionais podem recorrer.

As duas instituições vão organizar um seminário no edifício de serviços da AEP, em Leça da Palmeira, em que se vão discutir certificados de dívida de curto prazo, emissões de obrigações e Sociedades de Investimento Mobiliário para o Fomento da Economia (SIMFE).

O presidente da AEP, Paulo Nunes de Almeida, e o administrador da Interbolsa, Rui de Matos, darão as notas de boas-vindas aos oradores e assistentes.

Paulo Câmara, ‘partner’ da Sérvulo & Associados, irá fazer uma apresentação sobre o quadro legal dos Certificados de Dívida de Curto Prazo e das Sociedades de Fomento Empresarial, enquanto José Veiga Sarmento, presidente da APFIPP – Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios, irá abordar o mercado de capitais em Portugal e a perspetiva dos investidores institucionais.

O financiamento, liquidez, transparência e segurança dos Certificados de Dívida de Curto Prazo e das Emissões de Obrigações serão debatidos por Filipa Franco, ‘head of listings’ da Euronext Lisbon, e por Rui de Matos, administrador da Interbolsa.

Alberto Amaral, presidente da Flexdeal, vai apresentar a primeira SIMFE (Sociedade de Investimento Mobiliário para o Fomento da Economia) registada em Portugal.

Rui Pinto, membro do conselho de administração da CMVM – Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, terá a seu cargo as notas de encerramento deste seminário.