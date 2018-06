Aegean Airlines confirma compra de 30 aviões Airbus A320 neo

A Aegean Airlines, a maior companhia aérea da Grécia, confirmou esta terça-feira uma encomenda de 30 aviões ao construtor aeronáutico Airbus, da família A320neo.

O acordo de compra, que inclui 10 A321neo e 20 A320neo, foi assinado pelo presidente da Aegean, Eftichios Vassilakis, e pelo diretor executivo da Airbus, Tom Enders.

Esta encomenda segue um memorando de entendimento assinado em março de 2018, adianta um comunicado da Airbus. Segundo o mesmo documento, atualmente, a Aegean opera uma frota de 49 aviões Airbus (37 A320s, 11 A321s e 1 A319).

“A Aegean Airlines é um ótimo exemplo de uma companhia aérea resiliente e muito bem gerida. A empresa resistiu à crise financeira do país e conseguiu sair mais forte desta fase. Além disso, o foco no cliente e a atenção para a excelência do serviço, tornaram a Aegean numa das companhias aéreas mais premiadas em termos de satisfação do cliente”, disse Tom Enders, CEO da Airbus.

“Estamos extremamente orgulhosos por a Aegean ter selecionado a Airbus para aumentar a eficiência da sua frota”, destacou o responsável da Airbus.

Recorde-se que a TAP também encomendou à Airbus 15 A320 neo e 12 A321 neo, tendo já recebido, a 19 de abril passado, o primeiro A320 neo.