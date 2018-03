Advogados australianos processam Aung San Suu Kyi por crimes contra a humanidade

Cinco advogados australianos aproveitaram a visita à Austrália da Conselheira de Estado (líder do Governo) do Myanmar (antiga Birmânia), Aung San Suu Kyi, galardoada com o Prémio Nobel da Paz em 1991, para intentarem um processo contra Suu Kyi por crimes contra a humanidade. Em causa está a repressão e deportação da população “rohingya” (minoria étnica de confissão islâmica) do Myanmar para o vizinho Bangladesh.

Desde meados de 2017, mais de 650 mil membros da comunidade “rohingya” fugiram de Myanmar, atravessando a fronteira para o Bangladesh, em fuga da perseguição violenta (incluindo assassínios, violações, destruição de aldeias através de fogo posto, etc.) promovida pelas forças militares do país liderado por Suu Kyi. A qual tem negado essas acusações que, em alguns casos, chegam a recorrer ao conceito de “genocídio” para descrever o massacre de civis.

“Não penso que esteja a acontecer uma limpeza étnica. Penso que limpeza étnica é uma expressão demasiado forte para o que está a acontecer,” defendeu Suu Kyi em abril de 2017, no âmbito de uma entrevista à BBC. “Penso que existe muita hostilidade. São muçulmanos a matar muçulmanos também, se pensam que estão a cooperar com as autoridades”.