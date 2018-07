Advogado Rogério Alves é a escolha de Frederico Varandas para “defender soberania do Sporting”

O advogado Rogério Alves foi apresentado como candidato na lista de Frederico Varandas à presidência da Mesa da Assembleia Geral (MAG) do Sporting, com a função “de defender a soberania” do clube.

Frederico Varandas, ex-diretor clínico do clube, apresentou esta segunda-feira o ex-bastonário da Ordem dos Advogados, justificando uma sintonia de ideias naquilo que entende que é a necessidade de soberania do clube.

“É um dia marcante na nossa caminhada. Com a abertura da sede de campanha e o anúncio do nosso candidato a presidente da MAG. É uma pessoa muito respeitada no universo do Sporting, competente, sério e que vai defender os interesses do Sporting Clube de Portugal”, começou por dizer Frederico Varandas.