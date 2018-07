Advisory: Breves

PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados integra JDS Advogados

A PRA – Raposo, Sá Miranda & Associados integrou a JDS Advogados e recebeu Joana de Sá, agora sócia responsável pelo departamento Laboral do escritório do Porto e pelo desenvolvimento da recém-criada Unidade Económica de Farmácia e Medicamento. A sociedade de advogados sobe, assim, o número de partners para 15.

CCA Ontier reforça escritório do Porto com nova sócia

A CCA Ontier reforçou recentemente a sua equipa com a com a integração de uma nova sócia. Maria Santa Martha, que transita do departamento de Corporate/M&A e Imobiliário da PLMJ, tornou-se coordenadora do escritório do Porto. A Advogada transita da PLMJ onde integrava o Departamento de Corporate/M&A e de Imobiliário do escritório do Porto. A contratação da advogada, com duas décadas de experiência no mercado transacional, “insere-se numa estratégia de forte aposta na qualidade, experiência e expertise, com reconhecimento no mercado”, segundo o managing partner, Domingos Cruz.

Garrigues organiza maratona de programação interna

A Garrigues comemorou o primeiro aniversário do seu laboratório de ideias, o Innovation Think Tank, com um hackathon interno, uma maratona de programação dentro da sociedade de advogados. À iniciativa aderiu cerca de uma centena de colaboradores (de vários escritórios da firma, com diferentes responsabilidades, nacionalidades e idades), unidos com o objetivo de encontrar formas inovadoras e eficientes de comunicar com o cliente. Designada de “Thinkathon”, esta maratona contou com apresentações de cinco minutos por parte das equipas nas quais se falou da utilização de vídeo, podcast, tecnologias interativas ou personalização de canais. Leia aqui a entrevista ao presidente executivo da Garrigues, Fernando Vives, sobre o Innovation Think Tank.