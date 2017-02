ADSE terá mais 500 mil beneficiários até ao fim da legislatura

O número de beneficiários da ADSE deverá crescer em meio milhão até ao final a actual legislatura, em 2019, devido às decisões de alargar a cobertura do sistema de assistência na doença dos servidores do Estado aos seus cônjuges, descendentes e ao “vasto número” de trabalhadores com contrato individual de trabalho em funções públicas, que até aqui estavam excluídos.

Os dados são do ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, que os revelou no último encontro do International Club of Portugal. Este aumento projectado representa um crescimento de cerca de 40% do número de beneficiários, face aos 1,25 milhões de beneficiários inseridos no sistema em 2015, segundo dados da Pordata.

A ADSE tem sido alvo de transformação na vigência do actual executivo, tendo inclusive sido transformada de Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas para Instituto de Proteção e Assistência na Doença.