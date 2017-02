Saiba se está seguro na Internet

O projecto “Internet Segura” visa “garantir que todos, e em particular as famílias, dispõem de instrumentos para proteção de riscos que possam ocorrer no uso da Internet e têm informação sobre como os utilizar”. Para explicar os riscos da internet e as melhores formas de prevenção, o portal reuniu uma série de conselhos. Fique aqui a conhecer alguns:

Vírus, Malware e Spyware:

Nenhum computador está 100% protegido, mas actualizar regularmente o sistema operativo; instalar e actualizar regularmente o antivírus, nunca utilizando mais que um antivírus em simultâneo; manter uma cópia de segurança actualizada dos documentos são algumas das sugestões a seguir.

Roubo de Identidade:

Os desenvolvimentos tecnológicos têm contribuído para o aumento do número de casos de roubo de identidade. Este ocorre sem que exista contacto directo com os ladrões e muitas vezes as pessoas não detectam a situação. Eliminar e-mails suspeitos; estar atento às redes sociais; controlar as contas bancárias; proteger a privacidade e segurança; utilizar senhas diferentes e fortes é aconselhado pelo portal Internet Segura.