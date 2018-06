Administradores da EDP têm pendente a decisão de venda dos seus títulos

No relatório publicado na Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), oito dos nove membros da administração não vendem as suas ações na OPA caso o preço se mantenha. Num quadro sobre a sua intenção em relação à oferta, utilizam a expressão “decisão pendente” – por considerarem o preço unitário oferecido, 3,26 euros, baixo. São os casos de António Mexia, Miguel Stilwell, João Manso Neto, António Martins da Costa, João Marques da Cruz, Miguel Setas, Rui Teixeira e Maria Teresa Pereira. A única exceção é Vera Carneiro, por não possuir ações das empresas.

“As intenções referidas no quadro representam a posição de cada um dos membros do Conselho de Administração Executivo aí identificado, na presente data, no quadro atual de circunstâncias e perante os termos da Oferta descritos no presente Relatório e que constam do projeto de Prospeto e do Projeto de Anúncio de Lançamento, pelo que estão sujeitas a alteração caso ocorra alguma modificação do atual quadro de circunstâncias ou dos termos da Oferta”, lê-se no comunicado.

Esta atitude surge em linha com o relatório do conselho de administração executivo da EDP, divulgado esta madrugada, 9 de junho, em que é referido que “o preço oferecido [pela CTG] não reflete adequadamente o valor da EDP e que o prémio implícito na oferta é baixo, considerando a prática seguida no mercado Europeu das ‘utilities’ nas situações onde existiu aquisição de controlo”.