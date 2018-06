Administradores da EDP podem ser pessoalmente responsabilizados por algumas medidas defensivas à OPA

A administração da EDP é livre para rejeitar a oferta da China Three Gorges e aconselhar os acionistas a não vender na OPA, mas não está livre para aprovar medidas que afetem o património da empresa. Se o fizerem, quem tem de responder em tribunal são os administradores a título pessoal e não a empresa.

Isto, porque quando a CMVM esclareceu, na quarta-feira, 6 de junho, que, “apesar do conselho de administração da EDP não estar sujeito à restrição prevista no art. 182.º/1 do CódVM [o dever de neutralidade]”, apontou que “existem outras normas que regulam a conduta do conselho de administração executivo da EDP durante a pendência da OPA anunciada pela China Three Gorges (Europe)”, remetendo para o artigo 64º do Código das Sociedades Comerciais. Este artigo diz que os órgãos de administração de sociedades estão obrigados a deveres fundamentais, onde se incluem deveres de “cuidado” e “lealdade”, o que implica, por exemplo, gerir “no interesse da sociedade, atendendo aos interesses de longo prazo dos sócios e ponderando os interesses dos outros sujeitos relevantes”.

Ora como o artigo 64.º(Deveres fundamentais) se aplica aos gerentes e administradores, são estes que têm de responder a título pessoal, em tribunal, se esta regra for violada. Isto é, se a EDP aprovar medidas tais como aumentos de capital, vendas de ativos, recompras de ações próprias, distribuição extraordinária de dividendos, emissões significativas de dívida (coisas que no essencial carecem de aprovação em Assembleia Geral), então quem tem de responder judicialmente são os administradores e os membros do Conselho Geral e de Supervisão e não a empresa (neste caso a EDP ou a EDP Renováveis).