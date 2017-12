Administrador financeiro do BCP diz que subida do rating ajuda banca

A melhoria do rating da República Portuguesa pela Fitch em 2 níveis, de BB+ para BBB, passando a dívida soberana a ter grau de investimento por parte desta agência de notação financeira, “é positivo na medida em que implica uma redução de custos/yields da dívida pública e por isso é bom para a economia no geral e para a banca, em particular, porque contribui para a redução dos custos de financiamento institucionais, por um lado, ou porque melhora os rácios de capital devido à melhoria do valor dos títulos em carteira, por outro”, diz ao Jornal Económico Miguel Bragança, administrador financeiro do BCP.

Tal como revelou o Ministério das Finanças esta melhoria do rating alarga a base de investidores na dívida da República Portuguesa e vai permitir a entrada da dívida em mais índices de dívida soberana. Mas além de favorecer as condições de financiamento da República.

É de salientar que os juros da República já estão em 1,76%, abaixo da dívida italiana a 10 anos que está em 1,8%. Portanto parte do impacto desta melhoria do rating já está refletida nas yields da dívida portuguesa, que têm vindo a cair nas últimas semanas à espera desta decisão da Fitch.