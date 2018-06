Administrações portuárias garantem que greve nos portos já foi desconvocada

A Associação dos Portos de Portugal (APP), que integra todas as administrações portuárias, esclareceu em comunicado, esta segunda-feira, 4 de junho, que a atividade portuária decorre normalmente em todos os portos do país, não existindo qualquer paralisação no trabalho portuário.

Segundo a APP, na sequência do diálogo promovido pelo Ministério do Mar, foi alcançado um acordo entre as administrações portuárias e o Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações Portuárias (SNTAP) quanto ao desbloqueamento do processo de revisão do acordo coletivo de trabalho, pelo que, “deixou de haver fundamento para a greve declarada pelo sindicato e prevista para o período de 4 a 8 de junho”. Assim, “foi a mesma atempadamente levantada”, granate.

Tal como o Jornal Económico noticiou, as greves estão a regressar em força ao setor portuário nacional. As paralisações não afetam só o porto de Lisboa, alargam-se aos estivadores do porto de Setúbal e também aos trabalhadores das administrações portuárias do Continente.

Desde 21 de maio, o SEAL – Sindicato dos Estivadores e da Logística Nacional tem em curso uma greve no porto de Lisboa, que se prolongou, numa primeira fase até dia 2 de junho, a todo o trabalho em horas extraordinárias.

Para esta semana estavam agendadas mais greves, desde os estivadores do porto de Setúbal até aos trabalhadores das administrações portuárias de todo o Continente. Neste caso, numa greve marcada pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores das Administrações Portuárias, entre as zero horas do dia 4 de junho e as 24 horas do dia 8 de junho, o comunicado de pré-aviso de greve deste sindicato, a que o Jornal Económico teve acesso, declarava ainda que a paralisação se estenderia ao “trabalho extraordinário, por tempo indeterminado, a partir das zero horas do dia 29 de maio de 2018”.

Ministra do Mar conduz negociações

Sobre a desconvocação da greve, a Ministra do Mar, Ana Paula Vitorino, vem ainda esclarecer, em comunicado, que “conduziu pessoalmente” um processo de concertação com todas as partes envolvidas, o qual, em seu entender, “permitiu um clima de paz laboral, sem perturbação da atividade dos portos nacionais”. Para a ministra, esta posição “equilibrada” a que as partes agora chegaram, “respeita os limites negociais determinados pelo XXI Governo Constitucional da República para as diferentes negociações que ocorrem nos vários setores e representa a retoma do dinamismo do diálogo social a todos os níveis”.