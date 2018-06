Administração Trump está mesmo a separar as famílias de imigrantes ilegais

A administração Trump negou repetidamente que estivesse a promover a separação entre crianças e os seus pais, depois de terem surgido denúncias de que a política de fecho das fronteiras norte-americanas à imigração estava a ter esse efeito. Mas, segundo o ‘Business Insider’, há agora provas irrefutáveis dessas práticas.

O site do Departamento de Segurança Interna divulgou um comunicado de imprensa na passada sexta-feira dizendo que separaria as crianças das suas famílias. A política de ‘tolerância zero’ do procurador-geral Jeff Sessions determina que qualquer pessoa que cruze ilegalmente a fronteira seja tratada como um criminoso.

A administração Trump tentou repetidamente distanciar-se desta sua política de separação de crianças dos seus pais quando as famílias cruzam ilegalmente a fronteira dos Estados Unidos, nomeadamente através da tentativa de culpar a anterior política dos democratas, mas no fim-de-semana o secretário de Segurança Interna Kirstjen Nielsen negou categoricamente que tal política existisse.