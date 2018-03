Administração quer tirar a SAG da bolsa

A administração da SAG vai levar à Assembleia Geral, no dia 12 de abril, a perda de qualidade de sociedade aberta. Num documento enviado à CMVM, a empresa liderada por João Pereira Coutinho, e que é dona da SIVA (que importa e comercializa em Portugal as marcas da Volkswagen, Audi e Skoda) refere que vai pagar o valor médio da cotação nos últimos seis meses. Isto porque a informação divulgada no site da CMVM refere que a contrapartida vai ser “calculada nos termos do artigo 188.º do Código de Valores Mobiliários”.

“João Manuel de Quevedo Pereira Coutinho é hoje titular, direta e indiretamente, de 80,08% do capital social da SAG, sendo-lhe imputados 88,86% dos direitos de voto da SAG, atenta a carteira de ações próprias da sociedade”, lê-se no documento, que acrescenta que “da referida concentração resulta uma reduzida dispersão do capital da SAG, ascendendo atualmente o free-float da SAG a 10,04% do capital social desta”.