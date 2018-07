Administração Pública vê facilitada a aquisição de viagens e alojamento online

O Governo publicou hoje, 4 de julho, a Portaria nº 194/2018, nos termos e ao abrigo do disposto do n.º 3 do artigo 3.º do Decreto -Lei n.º 30/2018, de 7 de maio, que estabelece os critérios para as aquisições de viagens e alojamento online por parte da Administração Pública.

Administração Pública passa a poder comprar viagens e alojamento na Internet. A autorização já tinha sido aprovada e hoje foi publicada a Portaria que estabelece critérios para essa aquisição.

Diz o Governo que esta medida procura garantir que “a Administração Pública beneficia da realidade atual de concorrência nos mercados de viagens e alojamento, nomeadamente através dos sítios na internet agregadores de preços, contribuindo para o objetivo do programa do XXI Governo Constitucional de «Melhorar a qualidade da despesa pública» mediante a adoção de medidas que contribuam para a sua modernização, racionalização e controlo”.