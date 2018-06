Administração Pública da Madeira apresenta quebra na receita e despesa

O Governo Regional da Madeira apresentou até final de maio uma quebra de 0,9% na sua receita e uma descida de 10,7% nas despesas. Estes resultados devem-se ao decréscimo de 2,1% na componente fiscal, que foi compensada pela aumento de 1,3% na componente não fiscal, e ainda pela diminuição dos encargos com as SCUTS e com os juros, explica o boletim de execução orçamental da Direcção Regional do Orçamento e Tesouro.

O boletim explica a descida na receita arrecada pelo Governo Regional até maio, em comparação com o período homólogo, se deveu a quebras por via da antecipação dos reembolsos (IRS), da diminuição dos pagamentos especiais por conta (IRS e IRC) e ainda do alargamento do prazo de entrega da declaração modelo de IRC de maio para junho.

Mas o aumento das receitas por via não fiscal acabou por atenuar o efeito das quebras verificadas na componente fiscal onde se evidencia uma subida na receita do IVA de 8,5%.