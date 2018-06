Administração da EDP pede à CTG para explicar em que condições de falta de liquidez pode cair a OPA

No Relatório de Resposta à OPA, o Conselho de Administração Executivo, aborda um tema que já tinha sido destacado numa notícia do Jornal Económico. É que a OPA da China Three Gorges está condicionada à libertação de fundos. Logo basta que um entidade que não a República Popular da China, que é dona da Oferente (CTG), naõ autorizar a saída de fundos para que a OPA à EDP caia. Por exemplo alguma autoridade com responsabilidade pela política monetária, ou algum regulador, que tenha autonomia face ao Governo chinês.

Isto porque existe o pressuposto do lançamento da Oferta de que “até ao termo do período da Oferta, não ocorrerá (…): qualquer evento não imputável à Oferente que seja suscetível de afetar a livre disposição dos fundos comprometidos para a liquidação financeira da Oferta e que não seja suscetível de ser corrigido em tempo útil”.

A administração liderada por António Mexia não deixou passar em claro e perante este pressuposto diz que gostaria de “salientar que considera que o pressuposto do lançamento da Oferta de que “até ao termo do período da Oferta, não ocorrerá (…): qualquer evento não imputável à Oferente que seja suscetível de afetar a livre disposição dos fundos comprometidos para a liquidação financeira da Oferta e que não seja suscetível de ser corrigido em tempo útil” implica um risco para a liquidação financeira da Oferta e, em última análise, para todos os destinatários da Oferta que escolheram aceitar a mesma.

“O Conselho de Administração Executivo é da opinião de que esta matéria deve também ser clarificada no prospecto a publicar com o registo da Oferta”, lê-se no Relatório.

Condição de comprar 50% mais uma ação pode ser retirada até à divulgação dos resultados da OPA? EDP duvida da legalidade

A Oferente China Three Gorges condicionou a Oferta à verificação, até ao final do período da Oferta, da aquisição pela Oferente, no âmbito da Oferta, de um número de Ações que representem, pelo menos, 50% (cinquenta por cento) dos direitos de voto mais 1 (um) direito de voto da Sociedade Visada.

A Oferente reserva ainda o direito de, com absoluta discricionariedade, renunciar a esta condição até à divulgação dos resultados da Oferta, a avaliar na Sessão Especial do Mercado Regulamentado na Euronext Lisbon.

Perante isto, o Conselho de Administração Executivo da EDP tem sérias dúvidas sobre a validade dessa condição (tal como construída); e sobre a data até à qual a Oferente terá o direito de renunciar à referida condição, uma vez que considera que tal prazo (até à data de da divulgação dos resultados da Oferta) poderá não proteger os interesses dos destinatários da Oferta.

“A opinião do Conselho de Administração Executivo é a de que esta matéria carece de esclarecimentos no prospecto e no anúncio de lançamento”, conclui a administração da EDP.