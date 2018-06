Administração da EDP impedida de tomar medidas defensivas para inviabilizar a OPA

Existem normas que regulam a conduta do conselho de administração executivo da EDP durante a pendência da OPA anunciada pela China Three Gorges (Europe)? A pergunta foi lançada e respondida pela CMVM, perante dúvidas que surgiram relativas aos poderes da sociedade visada na pendência de uma OPA. Para esclarecer o mercado a CMVM respondeu. “Sim”.

Pois, apesar de a administração da EDP e da administração da EDP Renováveis não estarem sujeitas à restrição prevista no art. 182.º/1 do CódVM, “existem outras normas que regulam a conduta do conselho de administração executivo da EDP durante a pendência da OPA anunciada pela China Three Gorges (Europe)”, escreve a CMVM.

O mesmo se aplica à administração da EDP Renováveis.