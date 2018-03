Adiada novamente na AR votação da lei que regula plataformas eletrónicas de transporte

Há 15 dias, o PS já tinha adiado potestativamente para hoje a discussão e votação na especialidade da proposta de lei do Governo, dos projetos de lei do PSD e do Bloco de Esquerda, bem como as propostas de alteração apresentadas por PS, CDS-PP e PCP, com o intuito de alcançar um “texto de substituição” e o “acordo” do maior número possível de grupos parlamentares.

© Jornal Económico/ Cristina Bernardo