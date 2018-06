Adiada leitura da sentença de ex-bancário acusado de desviar dinheiro da Madeira

Foi adiada a sentença, por parte do Juízo Central da Comarca da Madeira do ex-funcionário do Banif que foi acusado pelo Ministério Público de desviar 700 mil euros das máquinas multibanco devido à alteração dos factos e do crime de que vinha acusado.

O tribunal considerou que nem todas as caixas multibanco da sede do banco estavam à guarda do ex-bancário e decidiu alterar a tipologia do crime, passando de crime de furto qualificado para crime de abuso de confiança qualificada.

A leitura do acórdão ficou marcada para 04 de julho, às 14:00 horas, caso a defesa não venha a requerer prova suplementar até 02 de julho.