“Adeus Silicon Valley”. Canadá pode ser a nova casa do berço tecnológico

A empresa Extreme Venture Partners, sediada em Silicon Valley, planeia anunciar na próxima semana a criação de um fundo monetário para transferir até cinco fundadores imigrantes de start-ups e as respetivas famílias para o Canadá, no seguimento da ordem executiva do presidente Donald Trump.

“As start-ups de tecnologia são um fenómeno mundial e não se limitam a Silicon Valley”, revela o CEO da Extreme Venture Partners, Sunil Sharma, ao USA Today, acrescentando que as empresas teriam a nova sede no Canadá, mas manteriam operações nos EUA.

A oferta de Sharma é um investimento de 100 mil dólares, caso seja concedido aos trabalhadores um visto.