Adeus Europa

A instabilidade e incerteza regressaram aos mercados de acções e de dívida europeia. As últimas semanas serviram para nos alertar que dez anos passados da crise financeira, não foram instituídos mecanismos para lidar com a dívida de países como Espanha ou Itália. Os que foram criados ou não têm dinheiro ou são financiados por dívida, que, por sua vez, é a causadora do problema.

Espanha, a braços com escândalos de corrupção e eleições antecipadas, viu o seu risco subir e o crescimento económico comprometido, na medida em que os agentes económicos tenderão a adiar as suas decisões de investimento ou de consumo até terem claro qual o futuro político.

O caso mais dramático é Itália. Prova disso é o comportamento da taxa de juro a dois anos, que se multiplicou por 15 no último mês, subindo de 0,175% para 2,7%. Desde 2011, quando a crise soberana atingiu o seu auge, que a dívida italiana não variava tanto num só dia, o que não deixa de ser surpresa tendo em conta as intervenções do Banco Central Europeu (BCE) no mercado.