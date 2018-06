Adesão à greve dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica entre os 70% e 80% na Madeira

A adesão à greve dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica, no turno da manhã, na Madeira, terá ficado entre os 70 e os 80%, diz Roberto Silva, dirigente sindical da estrutura regional do Sindicato Nacional dos Técnicos Superiores de Saúde das Áreas de Diagnóstico e Terapêutica.

Nesta altura a 100%, diz Roberto Silva, estão a ortóptica e a farmácia. A adesão à greve chegou aos 90% na fisioterapia, aos 80% nas análises clínicas, aos 70% na neurofisiologia, e aos 50% na terapia ocupacional, audiologia, e radiologia.

No IA-SAUDE, avança o dirigente sindical, a adesão ficou nos 70% enquanto que os Técnicos Superiores de Diagnóstico de Terapêutica da Secretaria Regional da Educação, terão tido uma adesão muito mais baixa. Nesta altura na fisioterapia ficou nos 40%.

Roberto Silva diz que a adesão à greve tem estado dentro do que era esperado pela estrutura regional do sindicato com excepção da Secretaria Regional da Educação que tem estado mais abaixo das expectativas.

O dirigente sindical sublinha que os serviços mínimos estão a ser garantidos e que a expectativa é que no turno da tarde exista uma adesão maior.