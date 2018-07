Adesão à greve dos funcionários judiciais ronda os 80% e fecha vários tribunais

A adesão ao terceiro dia de greve dos funcionários judiciais ronda os 80%, disse ao Jornal Económico o presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais (SFJ). A paralisação destes profissionais já encerrou vários tribunais de Norte a Sul do país, sendo que aqueles que estão a operar contam com menos de uma dezena de trabalhadores.

Em algumas instâncias a adesão regista esta terça-feira um aumento face a ontem, uma vez que não foram decretados serviços mínimos. “Há muitos tribunais que ontem tinham algumas pessoas, por força dos serviços mínimos, e hoje encerraram completamente”, afirmou Fernando Jorge. O presidente do SFJ explicou ao semanário que a greve, convocada devido à revisão estatutária, à aposentação e à contagem do tempo de carreira destes funcionários, está a causar impacto na Justiça.

“Inúmeras diligências têm sido adiadas por todo o país. É motivo da determinação e do descontentamento das pessoas e tem de sensibilizar o Ministério da Justiça. Quero acreditar que vai ter a sensatez de convocar o sindicato brevemente”, referiu Fernando Jorge. E acrescentou: “Já ontem o Ministério da Justiça veio anunciar a abertura de concursos para promoção de 110 oficiais Justiça. Tínhamos pedido 400 e o ministério prometeu-nos 200. É mau, insuficiente, aquém das expectativas mas é um sinal de reconhecimento da nossa razão”.