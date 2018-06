Adeptos do Sporting tentam agredir Álvaro Sobrinho

Os adeptos do Sporting tentaram agredir Álvaro Sobrinho este sábado, na assembleia geral comum extraordinária do Sporting Clube de Portugal, que decorre na Altice Arena, em Lisboa. Antes desta reunião, que irá decidir a destituição de Bruno de Carvalho, o presidente da Holdimo já defendeu publicamente ser favorável à saída do presidente do Sporting.

Sobrinho, que lidera a empresa que é a segunda maior acionista do Sporting, chegou à Altice Arena por volta das 17 horas e quando desceu para a zona da plateia do recinto foi alvo de tentativas de agressão por parte de adeptos. A polícia acabou por ter de escoltar o empresário para fora do recinto, sem que este conseguisse votar.

À entrada, Sobrinho tinha referido esperar “que decorra com civismo e que seja uma votação em massa e contundente”. “É preciso um Sporting forte e fiável, todos esperamos. É necessário votar num novo modelo”, acrescentou.