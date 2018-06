AdC afirma que compra da Media Capital pela Altice poderia custar 100 milhões por ano aos concorrentes

A Autoridade da Concorrência (AdC) declarou extinto, esta terça-feira, 19 de junho, o procedimento referente à compra da Media Capital pela Altice. Em comunicado, afirma que a operação, a concretizar-se, poderia ter significado um de custos de 100 milhões de euros por ano para os concorrentes das empresas, que acabariam por se refletir nos consumidores.

A extinção do processo junto da AdC foi pedida esta segunda-feira pela Meo, detida pela Altice, depois de se ter esgotado o prazo que operadora de telecomunicações e a espanhola Prisa, que detém a Media Capital, tinham acordado para finalizar a operação.

Sem decisão das autoridades portuguesas e antevendo-se um chumbo por parte da AdC, a Prisa oficializou a 18 de junho a rescisão do contrato de venda da Media Capital assinado com a Meo.

O negócio foi anunciado há quase um ano, a 14 de julho de 2017, numa operação avaliada em 440 milhões de euros. Depois de acertos, o grupo espanhol receberia 321 milhões de euros.

A operação foi contestada pelos concorrentes da operadora de telecomunicações, mas também pelos da Media Capital. Em fevereiro, a Autoridade da Concorrência (AdC) informou ter “sérias dúvidas” sobre a operação, nomeadamente, quanto à possibilidade de este “criar entraves significativos à concorrência efetiva no mercado nacional, ou numa parte substancial”, e decidiu iniciar uma investigação aprofundada sobre a operação.

A Altice apresentou o que considerou ser um “conjunto muito abrangente de compromissos, com uma vigência alargada, a ser monitorizados por um mandatário independente e sujeitos a um mecanismo acelerado de resolução de litígios”, para tentar que a operação fosse finalizada. Destaca, nos remédios apresentados “a separação das várias áreas de negócio, a implementação de uma oferta a plataformas concorrentes, atuais ou potenciais, do canal generalista TVI a um preço bitolado pelos custos históricos, e a renúncia a conteúdos exclusivos, com atribuição de condições preferenciais aos concorrentes”. Assim não considerou a equipa de Margarida Matos Rosa, que rejeitou os comprimissos propostos, considerando que não protegeriam os interesses dos consumidores, nem garantiriam a concorrência no mercado”, como noticiou o Jornal Económico. Na análise feita aos oito compromissos apresentados pela Altice, a 30 de abril, a AdC concluiu que estes “apresentam insuficiências de especificação, riscos de monitorização e de eventual incumprimento, acarretando ainda riscos de distorções no mercado”.

Esta terça-feira, a AdC vai mais longe e explica que, com este negócio, “a Altice passaria a deter, em resultado do controlo do grupo Media Capital um nível de poder económico que lhe daria a capacidade e o incentivo para implementar diversas estratégias de encerramento dos mercados à concorrência, de que resultariam aumentos de custos muito significativos para os seus concorrentes, ao nível dos mercados de televisão por subscrição e de serviços multiple play”.

“Estes aumentos de custos — que a AdC estimou poderem ultrapassar, em determinados cenários, os 100 milhões de euros por ano — provocariam uma diminuição das pressões concorrenciais nos mercados, refletindo-se, em última análise, nos preços finais cobrados aos consumidores”, acrescenta.

Por isso, a AdC “determinou que existiriam riscos sérios de entraves à concorrência nos mercados de telecomunicações e de media, com impactos negativos para os consumidores. Em particular, a AdC concluiu que a Altice passaria a deter a capacidade e um claro incentivo para impedir o acesso ou para cobrar preços mais elevados a outras plataformas concorrentes de telecomunicações pelos conteúdos e canais de televisão da Media Capital, aumentando assim os custos destas plataformas e, consequentemente, criando entraves à concorrência nos mercados de telecomunicações e de media que se refletiriam sobre as famílias”.

Acrescenta, sobre os compromissos apresentados pela Altice, que estes eram “de natureza meramente comportamental e, na sua maioria, constituindo meras declarações de intenções de disponibilização, por um período de tempo limitado, dos canais TVI aos concorrentes da Meo”. Ou seja, “insuficientes e desadequados para assegurar a manutenção de uma concorrência efetiva nos mercados de telecomunicações e de media e, dessa forma, não permitiriam afastar os impactos nefastos da operação de concentração sobre a concorrência nos mercados e sobre os utilizadores finais dos serviços em causa”.