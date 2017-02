“Acusações são infundadas”: Miguel Macedo pede absolvição de todos os crimes

Miguel Macedo, ex-ministro da Administração interna do anterior governo, entregou no passado 31 de janeiro a contestação do processo de acusação do Ministério Público, pedindo a absolvição dos crimes de prevaricação de titular de cargo político e de tráfico de influência

O ex-ministro é acusado de ordenar ao então diretor do SEF, Manuel Palos, a apresentação formal de uma proposta de nomeação de um Oficial de Ligação de Imigração (OLI) para Pequim para seu interesse privado, no entanto Castanheira Neves, o advogado de Macedo, refuta essa intenção salientando que não estavam em causa interesses privados ou “parcerias informais lucrativas”, revela a agência Lusa citada pela comunicação.

Em causa estão ainda as parcerias “privadas negociais com escopo lucrativo” entre o arguido Miguel Macedo e o antigo presidente do Instituto de Registos e Notariado (IRN), António Figueiredo, e o representante legal da Jag-Consultoria e Gestão Jaime Gomes.