Acusações “não fazem o menor sentido”: António Costa responde a Marques Mendes

Em informações avançadas pela agência “Lusa”, o primeiro-ministro justificou, hoje, a demora na publicação do diploma que isenta os administradores da Caixa do estatuto do gestor, devido à necessidade de concluir negociações com a Comissão Europeia.

No final de uma visita aos militares portugueses, na República Centro-Africana, António Costa começou por explicar que, na altura, “estávamos em plena fase de conclusão das negociações com a Comissão Europeia sobre o processo de recapitalização. Havia várias parcelas, uma tinha a ver com o estatuto do gestor público, outra com a possibilidade de capitalização” e apenas “em julho chegámos a uma fase decisiva em que houve acordo quanto ao desenho do sistema”.

António Costa acrescentou ainda que “Seria completamente absurda qualquer tentativa de esconder o que é óbvio, visto que as leis são publicadas em Diário da República e poderia sempre haver apreciação parlamentar, aliás como houve”.